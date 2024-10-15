В Центральном Детском магазине прошла 15-я Kids Fashion Week – главная Детская неделя моды в нашей стране. Четырнадцать брендов взрослой и детской одежды представили новые коллекции. А в зале и на подиуме были звезды.

В Центральном Детском магазине прошла 15-я Kids Fashion Week – главная Детская неделя моды в нашей стране. Четырнадцать брендов взрослой и детской одежды представили новые коллекции. А в зале и на подиуме были звезды.Юбилейная KFW открылась шоу "Паутина" от продюсерского центра "ГРАНИ". Эта коллекция была создана воспитанниками Школы Европейского Дефиле и их родителями под руководством главного режиссера KFW Валерия Сорокового.Открыло же модное выступление певицы Линды, которая превратила свой выход в яркий перфоманс, исполнив знаменитый хит "Ворона".Зрителям было интересно, как сейчас выглядит 47-летняя исполнительница. Кажется, время не имеет над ней власти – Светлана Гейман, как на самом деле зовут звезду, не стареет, а, как хорошее вино, с годами становится только интереснее. Она явно следит за собой, работает с хорошими косметологами и стилистами.Напомним, Линда была на пике популярности в середине 1990-х. Но потом появились другие звезды, сменились музыкальные направления, и она словно бы ушла в тень. Последний на сегодняшний день альбом исполнительницы вышел четыре года назад. Певица экспериментирует со звуком, стилем, но публика по-прежнему ждут от нее старых хитов, типа, "Ворона".