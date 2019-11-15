Приходит слепой устраиваться на работу на деревообрабатывающий завод. Директор завода ему говорит:
- Так как вы ничего не видите, я не думаю, что вы будете в состоянии справиться с работой.
- Это не проблема, я могу определить породу дерева по запаху.
- Ну что ж, давайте проверим.
Кладет перед ним доску. Слепой понюхал и говорит:
- Это дуб. Причем молодой дуб.
Директор дает ему понюхать еще две доски. Слепой:
- Вот это сосна, а вот это - лиственница.
Он не ошибся. Директор, большой любитель приколов, говорит:
- А теперь последний тест. Если вы его пройдете - вы приняты на работу.
Директор заходит к секретарше, проработавшей на этом заводе уже более 20 лет, и заставляет ее лечь на стол и снять
трусы. Затем он приглашает войти слепого.
еще анекдот!