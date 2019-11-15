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<a href="https://33live.ru/novosti/15-11-2019-vo-vladimirskoj-oblasti-startuet-vii-regionalnyj-turnir-po-xudozhestvennoj-gimnastike.html" target="_blank">Во Владимирской области стартует VII региональный турнир по художественной гимнастике</a> - Соревнования пройдут микрорайоне Доброград в спорткомплексе Гранд Арена. Участие примут как юные гимнастки, так и мастера спорта. Они выступят с программами групповых и индивидуальных упражнений.