Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.

Во Владимире во время ремонтных спецтехника вместе с мужчиной провалилась в разрытый котлован. По предварительной информации региональногоУМВД, водитель находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя экскаватором, не справился с управлением и совершил опрокидывание в траншею. В результате инцидента произошло повреждение теплотрассы. Мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован. Сотрудниками полиции личность данного гражданина установлена.По факту произошедшего в УМВД России по городу Владимиру назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе цели и причины нахождения гражданина на месте проведения ремонтных работ.В результате происшествия повреждена теплотрасса, без отопления остались 26 многоквартирных домов, в общей сложности порядка 1830 человек, из них 230 детей. На место незамедлительно прибыли представители Владимирских тепловых сетей, администрации города, полиции, ГИБДД и сотрудники подразделений МЧС России. Для оценки обстановки на место выехали начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области Алексей Владимирович Купин и заместитель начальника (по Государственной противопожарной службе) Павел Александрович Литов.От специализированной пожарно-спасательной части в целях подъёма техники из котлована задействованы грузоподъёмный кран и трал с лебёдкой. При помощи спецтехники из котлована был поднят экскаватор весом 30 тонн.В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены в полном объёме, теплоснабжение восстановлено. Всего в аварийно-восстановительных работах принимали участие 41 человек и 20 единиц техники, от МЧС России – 12 человек и 7 единиц техники.Фото: Подслушано во Владимире,пресс-служба МЧС по Владимирской области.Видео: Типичный Владимир