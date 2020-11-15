Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» начинает собирать обращения граждан о нарушении технологии дорожных ремонтных работ.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» начинает собирать обращения граждан о нарушении технологии дорожных ремонтных работ. Речь идет о случаях, когда асфальт укладывают в дождь, снег и при минусовой температуре.По словам представителя проекта, такие нарушения связаны с поздним финансированием, некомпетентным управлением и недобросовестными подрядчиками. Сообщить о нарушениях можно на сайте https://dorogi-onf.ru, в мобильном приложении проекта, по электронной почте или в группах проекта в соцсетях.(Фото: dorogi-onf.ru)