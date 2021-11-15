После потери мамы мальчик живет с отцом и его новой семьей, но не общается с бабушкой и дедушкой

После потери мамы мальчик живет с отцом и его новой семьей, но не общается с бабушкой и дедушкойИзвестная певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году из-за опухоли головного мозга. Тогда ее сыну от телеведущего Дмитрия Шепелева Платону было всего два года. Артистка узнала о болезни вскоре после родов – мальчик, рано лишившийся матери, все эти годы рос с отцом. В этом году Платону исполнилось уже восемь лет.Этим летом Дмитрий Шепелев, который полностью взял на себя заботу о сыне, впервые открыто показал общественности. До этого долгие годы вдовец Фриске делился только теми снимками, на которых наследник стоит спиной к камере. По словам Шепелева, так он старался оградить мальчика от внимания общественности.Охота за эксклюзивными кадрами с лицом подросшего сына прославленных родителей продолжалась много лет. Те, кому удавалось увидеть мальчика вживую, удивлялись, насколько сильно Платон похож на маму. Теперь убедиться в этом смогли все поклонники.После смерти знаменитой супруги Дмитрий растил сына в спокойной обстановке. В интервью у Ксении Собчак телеведущий признавался, что старается как можно чаще рассказывать наследнику о покойной маме, однако не хочет, чтобы к нему приставали с вопросами о ней и выискивали сходство. По словам Шепелева, он просит окружение не упоминать о публичной стороне жизни Фриске при сыне – родитель хочет, чтобы сын помнил свою маму настоящей.Сейчас Платон живет вместе с отцом и его новой семьей. В 2016 году Дмитрий встретил новую возлюбленную – дизайнера интерьеров Екатерину Тулупову. Пару лет назад пара съехалась и стала жить большой семьей вместе с сыном Шепелева Платоном и дочкой Тулуповой Ладой. А в марте этого года у пары родился .По словам телеведущего, его сын от Фриске нашел общий язык с мачехой, однако исключительно по имени и не пытается сделать из Екатерины "маму". С Ладой, дочерью Тулуповой, у Платона сложились по-настоящему дружеские отношения – ребята были не разлей вода еще в детском саду, где и познакомили своих родителей. А к появлению на свет нового члена семьи наследник телеведущего, как оказалось, был не совсем готов.Шепелев рассказывал, что после новость о грядущем прибавлении Платон воспринял непросто. Мальчик переживал, что у отца совсем не останется на него времени. Несколько месяцев наследник телеведущего, как и дочь его избранницы, не слишком интересовался новорожденным братом. Однако в августе, во время семейного отдыха на Мальдивах, ребята наладили связь с Тихоном.Сейчас восьмилетний Платон учится в школе по британской программе и посещает большое количество кружков. Не так давно стало известно, что мальчик начал кататься на сноуборде и вместе с отцом. К тому же, мальчик начал осваивать электрогитару и. Однако знаменитый отец пока не знает, как относиться к новому увлечению сына. По словам Шепелева, он не рискует покупать сыну музыкальный инструмент потому что боится, что мальчик быстро потеряет к нему интерес.Отношения Дмитрия с родственниками певицы остаются напряженными по сей день. Телеведущий ограждает сына от общения с бабушкой и дедушкой, однако виноватыми в этом считает их самих. Суд разрешил родственникам видеться с мальчиком полтора часа дважды в месяц, но, по словам Шепелева, они не пользуются этой возможностью.