В следующем году раритету исполнится 400 лет.

Во Владимире в дар Успенскому кафедральному собору передали Евангелие начала XVII века, которое 100 лет назад экспроприировали большевики. До революции священное писание 300 лет хранилось во владимирском храме. Экземпляр в 1620 году передал царь Михаил Романов.Книга напечатана на церковнославянском языке. Переплёт выполнен из досок, обитых коричневым бархатом. На крышке расположены пять металлических пластин с изображением распятия и четырёх евангелистов.На отдельных страницах видны пометки карандашом, которые датируются XIX веком. Прошлое раритета весьма туманное. Где оно находилось последние 100 лет – непонятно. Церкви Евангелие передал московский меценат Александр Юсифов, который купил лот на аукционе.Митрополит Тихон наградил благодетеля епархиальной медалью Святого благоверного князя Александра Невского.В скором времени древняя ценность появится в экспозиции музея Владимирской епархии в Рождественском монастыре.