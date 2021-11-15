Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области задержал 32-летнего мужчину. Его...

Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области задержал 32-летнего мужчину. Его подозревают в совершении убийства.4 ноября на одной из улиц в городе Вязники местные жители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Благодаря грамотно спланированным и проведённым совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального МВД следственным действиям установлена причастность к совершенному преступлению жителя города Вязники, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, вечером 3 ноября между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого вязниковец нанес не менее 3 ударов ножом по телу 38-летнего потерпевшего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.В ходе допроса мужчина причастность к совершенному преступлению подтвердил. С учетом личности обвиняемого по ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.