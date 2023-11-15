Победителем конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Владимирской области» стала Анна Кузнецова.

Победителем конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Владимирской области» стала начальник отдела взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями и некоммерческими организациями Министерства внутренней политики Анна Кузнецова. Об этом сообщила регионального правительства.Финал областного конкурса проходил в местном филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Участников оценивало строгое жюри под председательством первого замгубернатора 33-го региона Дмитрия Лызлова.В заключительном этапе конкурса состязались 7 участников. Анна Кузнецова представила судьям проект в сфере создания полноценной инфраструктуры поддержки сектора НКО.Как отметил Дмитрий Лызлов, в 2023 году уровень конкурсантов значительно выше обычного, что является свидетельством роста профессионализма госслужащих Владимирской области.