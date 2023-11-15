Его строительство началось в 2021 году, а открытие планируется на конец 2023 года.

Работы по благоустройству сквера начались ещё в 2021 году. Их планируют завершить к концу текущего года.Городской сквер на улице Зои Космодемьянской планировалось строить по программе «Жильё и городская среда». Однако летом 2021 года работы прекратились до ноября. На данный момент в сквере планируют благоустроить три зоны, от проезжей части участок отделят металлическими изгородями и кустарниками. Кроме того, в планах обустроить места для праздников, отдыха и прогулок, а также установить системы освещения и видеокамеры.На данный момент на участке работает техники, установлены бордюры и выложен щебень. Открытие сквера планируют на конец 2023 года.