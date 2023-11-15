«Заключен договор на разработку предпроекта новой поликлиники и стационара с отделением скорой медицинской помощи Городской больницы №7 Владимира», – сообщили в Минздраве области.

«Заключен договор на разработку предпроекта новой поликлиники и стационара с отделением скорой медицинской помощи Городской больницы №7 Владимира», – сообщили в Минздраве области. Микрорайон Оргтруд расширяется, строятся новые дома, увеличивается население, в связи с этим появилась необходимость в новых корпусах медучреждения. В течение 4-ех месяцев разрабатывать предпроект будет организация ГУП “Владимиргражданпроект”. Два новых здания Городской