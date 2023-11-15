Во Владимире задержан дерзкий романтик, подозреваемый в краже орхидей Обокрал цветочный, чтобы...

Во Владимире задержан "дерзкий романтик", подозреваемый в краже орхидейОбокрал цветочный, чтобы порадовать любимую.Всё запечатлела камера видеонаблюдения. Преступник выбрал четыре орхидеи - они стояли на витрине - и унес их, не заплатив. На кадрах видно, что продавщица пыталась задержать вора, но безуспешно. Цветы молодой человек выбрал недешевые - ущерб 10 тысяч рублей. 24-летний безработный владимирец задержан, оперативникам он признался, что подарил украденные цветы своей девушке. Подозреваемый, сообщают в региональном УМВД, ранее судим.Также есть информация о причастности фигуранта к другой краже. Возбуждено уголовное дело.