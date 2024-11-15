Более тысячи мальков стерляди выпустили в Оку в черте Мурома Экологическую акцию провели областные...

Более тысячи мальков стерляди выпустили в Оку в черте МуромаЭкологическую акцию провели областные дорожники. Стерлядь - краснокнижная осетровая рыба.Восстановление её популяции проводится для компенсации ущерба, причинённого в ходе ремонта моста через лог на автодороге Борисоглеб- Молотицы- Кондраково в Муромском районе.Напомним, вылов стерляди в России запрещён. Нарушителям может грозить либо штраф, либо уголовное наказание.