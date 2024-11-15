Депутаты Собинского округа задержаны за избиение местного жителя В производстве второго отдела по...

Депутаты Собинского округа задержаны за избиение местного жителяВ производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК ведется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, касающееся двоих депутатов Совета народных депутатов Собинского муниципального округа Владимирской области, а также бывшего кандидата в депутаты.Согласно собранным материалам, в октябре 2022 года подозреваемые явились на место работы потерпевшего, в автосервис города Лакинска, где избили его, нанеся множественные удары руками по лицу и телу, а также применили огнетушитель против него."Во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и при силовой поддержке спецназа Росгвардии двое других фигурантов были задержаны следователями в порядке ст.ст. 91 и 92 УПК РФ. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета Владимирской области.Данное преступление стало известным в ходе расследования другого уголовного дела по факту мошенничества и использования рабского труда, в котором также фигурирует депутат.Обыски по местам проживания задержанных выявили предметы, относящиеся к делу, включая средства связи и документы. В данный момент продолжаются допросы свидетелей и иные следственные действия для уточнения всех обстоятельств произошедшего и определения ролей участников преступной группы.Фото, видео: СУ СК России по Владимирской области