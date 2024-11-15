Имам-мухтасиб Владимирской области Азат Хазрат Мунавиров рассказал, какую работу сегодня проводит...

Имам-мухтасиб Владимирской области Азат Хазрат Мунавиров рассказал, какую работу сегодня проводит духовное сообщество мусульман регионаОт вклада в интеграцию мигрантов и их семей до помощи фронту. Какую работу сегодня проводит духовное сообщество мусульман нашего региона? Об этом "Вестям" рассказал Азат Хазрат Мунавиров, Имам-мухтасиб Владимирской области. С ним беседовала моя коллега Мария Платанюк.