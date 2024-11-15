Как современные технологии позволяют познакомиться с искусством: проект в Мстёрском художественном...

Как современные технологии позволяют познакомиться с искусством: проект в Мстёрском художественном музееМстёрский художественный музей вошел в число победителей национального проекта "Культура" и теперь, чтобы узнать подробнее о самых знаковых его экспонатах, гостям музея достаточно навести камеру телефона на специальный QR-код. О новом мультимедийном гиде - Кристина Иванова.- Николай Прокопьевич считается одним из основоположников Мстёрской лаковой миниатюрной живописи…Стенд с узнаваемыми зеленовато-золотистыми шкатулками. Автор - легенда лаковой миниатюры - Николай Клыков. С чего начинал иконописец и реставратор? И о чем каждая деталь этой шкатулки? Просто наведите камеру телефона на кьюар-код.Александр Сивяков - житель г. Вязники:- Данная услуга доступна удаленно. Можно посетить любой музей, сидя дома на диване и вообще ничего не платить. Это тоже супер.Посетители оценили. Еще бы - по цене простого входного билета получаешь электронного экскурсовода. В Мстёрском художественном музее новый проект заработал в сентябре. Подготовка шла практически полгода. Сотрудники отобрали сорок предметов - по десять из каждой экспозиции, подготовили описание, перевели текст на английский. На каждом этапе музею помогали сотрудники Всероссийской бесплатной мультимедийной платформы "Артефакт".Елена Богунова - директор Мстёрского художественного музея:- Они приезжали, делали фотографии. Сотрудники доставали каждый предмет. Мы искали на каждом предмете ту точку интересную, которая была бы интересна посетителю, которую экскурсовод на экскурсии никогда не расскажет.Теперь на каждом предмете таких точек интереса три. Интерактивный гид помогает гостям более глубоко изучить смысл исторических культурных преобразований. Ведь мстёрская лаковая миниатюра - искусство уникальное. Богатое и сложное.- Здесь практически в каждой фигуре есть какой-то смысл…Экскурсовод Владимир Борисов говорит: уделить внимание некоторым важным нюансам иногда просто не успеваешь. И трех экскурсий не хватит, чтобы рассказать о каждом. Тут и приходит на помощь электронный коллега.Владимир Борисов - экскурсовод Мстёрского художественного музея:- Это же не ваш конкурент?- Нет, ни в коем случае. Я считаю, что записи никогда не заменят живого голоса человека, экскурсовода. Пользуются люди, которые одиночные посетители, которые не имеют возможности заказать экскурсию, либо для получения дополнительных каких-то сведений.Участником "Артефакта" Мстёрский художественный музей стал, благодаря нацпроекту "Культура". Всё организовано полностью на федеральные средства. Гид по музеям России позволяет увидеть жемчужины коллекций разных музейных собраний. И если для ценителей прекрасного это возможность узнать больше о русском искусстве, то для таких провинциальных музеев - заявить о себе. И, вероятно, привлечь больше гостей в глубинку.Кристина Иванова, Андрей Синягин. «Вести-Владимир».