Купеческий Александров: краевед рассказала о городе с богатой историей и культурным...

"Купеческий Александров": краевед рассказала о городе с богатой историей и культурным наследиемВладимирская область уверенно входит в число регионов -лидеров по развитию внутреннего туризма. Ставку делают и на малые исторические города. Гороховец, Юрьев-Польский, Александров. Знаменитый город Ивана Грозного туристы со всей страны знают, в первую очередь, как столицу Ивана Четвертого. А вот каков Александров купеческий? О нем нашему корреспонденту Вере Куликовой рассказала краевед Мария Подкопаева.Мария Подкопаева, член Московского отделения Союза художников России, краевед:- Этот дом - это жемчужина нашего города Александрова, потому что построен в очень редком стиле - провинциальный модерн с элементами готики, и еще этот дом - первый культурно-развлекательный центр начала 20 века.Дом номер 7 по улице Красной молодежи в Александрове большинству жителей знаком, как здание администрации. До революции это был дом купца Ефима Ивановича Иванова. 4-этажное здание из красного кирпича выстроено в 1914-м. И когда-то было доминантой города - самым высоким зданием в Александрове. Проект московского архитектора Михаила Евдокимовича Тюрина.Мария Подкопаева, член Московского отделения Союза художников России, краевед:- Здесь был первый телефон в городе. У купца Иванова было просто новаторское современное мышление, он не боялся сделать телефон, кинотеатр, синематограф, назвать его Фурором. А почему Фурор - потому что имел самый большой зал в городе. Ну, это настоящий центр притяжения.Здесь же находились почта, телеграф, а на верхних этажах располагались квартиры . В одной из них жила семья хозяина дома - купца Ефима Иванова. Начинал он официантом в трактире в Киржаче. Ефим Иванов родом оттуда.Мария Подкопаева, член Московского отделения Союза художников России, краевед:- Иванов был просто обыкновенный официантом, подносильщиком в Киржаче, в киржачском трактире, но, поднакопив чуть-чуть денег, он здесь открыл огромный, шикарный трактир, который стал известен на всю губернию Владимирскую, а именно - огромными, вкуснейшими расстегаями. Сюда к нему приезжали со всей губернии, чтобы попробовать. Они были настолько большие, что их подавали посетителям, разрезав на несколько кусков.В этом доме в 1915 году снимала квартиру со своей второй семьей писательница Анастасия Цветаева - младшая сестра известной русской поэтессы Марины Цветаевой. Второму мужу Анастасии - Маврикию Минцу - Марина Ивановна посвятила знаменитое стихотворение "Мне нравится, что вы больны не мной...".Инженер, химик Маврикий Александрович Минц- один из основателей пиротехнического и порохового дела в России. В Александрове и Краснозаводске он возвёл снаряжательные склады, по сути - военные заводы.Мария Подкопаева, член Московского отделения Союза художников России, краевед:- Семья Цветаевых вынуждена была переехать из этого дома в связи с тем, что здесь не было лифта, а Анастасия уже была в интересном положении. Ей было трудно подниматься пешком на 4 этаж. Ну, тогда, видите, ни выбрали самое интересное и красивое здание в Александрове.Известно, что дом купец Иванов так и не достроил - не хватило денег. Но, благодаря найденному в архивах плану, можно представить всю красоту его замысла. Оказывается, венчающая здание башенка должна была находиться посередине. Завершили строительство уже другие александровские купцы - Зубовы и Барановы.Барановы - основатели текстильной промышленности в Александровском районе. Их фабрики были оборудованы по последнему слову техники того времени. Одно из зданий сохранилось до наших дней. Архитекторами были англичане.К сожалению, сегодня фасад бывшей фабрики изуродован поздними пристройками. С обратной стороны видны узкие окна в готическом стиле. Это здание бывшей кирхи. Она располагалась между бывшим общежитием для иностранных рабочих и фабрикой.Купцы Барановы славились своей благотворительностью. Так, Иван Баранов в памяти александровцев останется меценатом, который подарил жителям бесплатный водопровод.А это историческое здание датируется первой половиной 18 века. Особняк для своих сыновей приобрёл купец Иван Зубов. В августе 1823-го здесь останавливался император Александр Первый.Мария Подкопаева, член Московского отделения Союза художников России, краевед:- Была немножко забавная ситуация, почему он оказался здесь. Дело в том, что в 1818 году был пожар, который практически уничтожил весь город, и за 5 лет он так и не отстроился.Глава города решил принять императора поздно вечером и провезти его по Александрову окружным путем в дом Зубовых. Он один из немногих уцелел в огне.Мария Подкопаева, член Московского отделения Союза художников России, краевед:- Это был такой единственный, такой красивый представительный дом. Император, конечно, возмутился почему ему не показали город! Ну, там какие-то придумали предлоги. Ну, просто боялись сказать правду, что города-то и нет после пожара... Он был в гостях, переночевал. Оставил воспоминания - здесь были и оранжереи, и приемные, и гостиные, которые были обустроены по первому шику того времени.Дом, по словам краеведа, возведён на фундаменте конюшен самого Ивана Грозного. Об этом свидетельствует старинная кирпичная кладка. Второй этаж купцы использовали под склады. Рядом находилась усадьба в классическом стиле. Сейчас там школа искусств.После революции дом купца Зубова стал жилым. Людей расселили, сам памятник архитектуры признан аварийным, и, к сожалению, говорят краеведы, его готовят под снос. По словам знатоков истории, это будет большой утратой. Здания подобные этому - элементы мозаики эпохи. В них - хрупкое очарование старины, "биография" родного края. А еще напоминание о людях, которые всем сердцем любили Александров.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.