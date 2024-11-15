«Мужская работа»: военный из Гусь-Хрустального успешно выполнил боевое задание в зоне СВО Жители...

«Мужская работа»: военный из Гусь-Хрустального успешно выполнил боевое задание в зоне СВОЖители нашего региона плечом к плечу с бойцами из других регионов России помогают приближать Победу в зоне специальной военной операции. В их числе - наш земляк из Гусь-Хрустального - Александр. Он служит под позывным "Волонтёр". Видео выполнения им боевого задания сейчас пересматривают тысячи пользователей сети. О настоящей мужской работе - Мария Платанюк.- Облако, облако! Я волонтёр!Под этим позывным его знают сослуживцы. Боец "Волонтёр"- наш земляк. Александр - уроженец Гусь-Хрустального. До того, как уйти "за ленту" , Саша активно помогал фронту. Собирал гуманитарные грузы на передовую. А потом принял настоящее мужское решение - присоединиться к своим.Сейчас боец с позывным «Волонтёр» служит в подразделении войск по радиационной, химической и биологической защите. Бойцы, продвигаясь на лёгкой технике, делают в том числе дымовые завесы. Эту задачу поставили и перед Александром.- Приехал на мотоцикле, поставил дымовую шашку…Вот так, к примеру, дымовая завеса выглядит с высоты в 30 метров. Плохая видимость лишает операторов БПЛА противников производить сбросы, применять FPV-дроны, наводить артиллерию. В таких условиях российские штурмовые подразделения могут продвигаться вперёд, эвакуировать раненых, производить ротацию бойцов.- Облако, Облако, я волонтёр. Триста. Нога…Александр был ранен. Однако, проявил несгибаемую волю и успешно выполнил задание. Первую помощь боец оказал себе сам. Эти навыки на передовой есть у каждого. Несмотря на ранение, на мотоцикле Саша сам добрался до расположения.- Облако, Облако! Я Волонтёр. Перемотался. Сейчас постараюсь доехать.Смелым и мужественным земляком, как и всеми защитниками, гордится Гусь-Хрустальный.О "Волонтёре" на своей странице рассказал глава города Алексей Соколов, а также активисты местного "Боевого братства". Пользователи соцсетей также желают русскому воину под позывным "Волонтёр" скорейшего возвращения в строй.Мария Платанюк, «Вести-Владимир».