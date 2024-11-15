На семинаре в медцентре Палитра во Владимире гинекологи обсудили новые подходы в лечении...

На семинаре в медцентре "Палитра" во Владимире гинекологи обсудили новые подходы в лечении заболеванийНовые и востребованные направления в работе медицинского центра "Палитра". Специалисты клиники непрерывно совершенствуют свои знания. Подробности в нашем сюжете.В Медицинском центре "Палитра" собрались врачи гинекологи, чтобы обсудить качественно новые подходы в лечении заболеваний. Заведующий профильным отделением Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова из Санкт-Петербурга Никита Харлов поделился опытом хирургического лечения сложнейших онко-патологий.Никита Харлов, врач - онколог Клиники высоких медицинских технологий им.Пирогова:- Целиком если 2023 год взять - 637 миом, подавляющее большинство из них мы делаем лапароскопическим или комбинированным доступом. Более 600 операций по поводу пролапса тазовых органов, недержанию мочи...Работа сети клиник "Палитра" направлена на непрерывное совершенствование качества медицинских услуг. Кроме обязательных сертификационных курсов, лекций и семинаров, у врачей есть возможность стажироваться в ведущих клиниках страны, изучать лучшие практики. Сотрудничество с клиникой СПбГУ им.Н.И. Пирогова успешно ведется с 2020 года.Ярослав Демиденко, кандидат медицинских наук, главный врач МЦ "Палитра":- Все гинекологи прошли обучение в хирургическом центре. Они присутствовали на операции, ассистировали, общались с врачами, понимают, чем занимается клиника досконально.В клинике «Палитра» ежегодно проводится более 400 гинекологических операций, пациенток с тяжелыми формами заболеваний перенаправляют к питерским коллегам. Кандидат медицинских наук, оперирующий врач-гинеколог клиники имени Пирогова - Андрей Занько - регулярно ведет консультативный прием в "Палитре" и отбор пациентов на операции в Санкт-Петербург.Андрей Занько, кандидат медицинских наук, оперирующий врач-гинеколог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова:- Мы занимаемся и хирургией тазового дна. Это достаточно актуальная проблема - недержание мочи и опущение тазовых органов. Также хирургия опухоли матки и яичников. С лапароскопическим доступом, что является наиболее современным и малоинвазивным.На всех этапах предоперационной подготовки пациентке помогают сотрудники отдела госпитализации Палитры, а по возвращении берет под наблюдение гинеколог. Качественная медицинская помощь и забота о пациентах - то, на чем построена репутация сети клиник «Палитра».Медицинский центр "Палитра"тел. (4922) 77-77-78г. Владимир, ул. Добросельская, 36-бПолина Лаптева, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".