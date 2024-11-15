Осенний Суздаль продолжает вдохновлять художников со всей России Тайм-лапсом творческого процесса...

Осенний Суздаль продолжает вдохновлять художников со всей РоссииТайм-лапсом творческого процесса на своей странице в соцсетях поделилась Анастасия Комарова. Художница установила мольберт на высоком берегу Каменки, на улице Спасской и приступила к работе над пейзажем.Две с половиной минуты, а в действительности - несколько часов работы, и на холсте проступает изображение древнего Спасо-Евфимиева монастыря, осенней Каменки. Девушка рисует акварелью.Творчество наших художников становится настоящим подарком для любителей живописи и туристов, посещающих жемчужину Золотого кольца.