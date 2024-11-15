Приготовьте салат на любой праздник или просто побалуйте себя необычным вкусом.
Приготовьте салат на любой праздник или просто побалуйте себя необычным вкусом.
Ингредиенты
Семга слабосоленая – 150 г
Авокадо – 1 шт.
Руккола – 50 г
Помидорки черри – 8-10 шт.
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Лимон – 0,5 шт.
Мед – 1 ч. ложка
Горчица дижонская – 1/2 ч. ложки
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте семгу тонкими полосками или кубиками.
Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
Помидоры черри разрежьте пополам.
Промойте и высушите рукколу.
Приготовление заправки:
В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лимона, мед и горчицу. Добавьте немного соли и перца по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
Сборка салата:
На тарелку выложите рукколу, затем разложите кусочки авокадо и семги. Добавьте половинки помидоров черри.
Поливка заправкой:
Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте все ингредиенты.
Подача:
Украсьте салат сверху несколькими каплями оливкового масла и посыпьте свежемолотым перцем. Подавать сразу же.
Этот салат получается легким, свежим и очень ароматным благодаря сочетанию нежных вкусов семги и авокадо с пикантностью рукколы. Приятного аппетита!