Приготовьте салат на любой праздник или просто побалуйте себя необычным вкусом.

Приготовьте салат на любой праздник или просто побалуйте себя необычным вкусом.ИнгредиентыСемга слабосоленая – 150 гАвокадо – 1 шт.Руккола – 50 гПомидорки черри – 8-10 шт.Оливковое масло – 2 ст. ложкиЛимон – 0,5 шт.Мед – 1 ч. ложкаГорчица дижонская – 1/2 ч. ложкиСоль, черный молотый перец – по вкусуПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Нарежьте семгу тонкими полосками или кубиками.Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть небольшими кусочками.Помидоры черри разрежьте пополам.Промойте и высушите рукколу.Приготовление заправки:В небольшой миске смешайте оливковое масло, сок половины лимона, мед и горчицу. Добавьте немного соли и перца по вкусу. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.Сборка салата:На тарелку выложите рукколу, затем разложите кусочки авокадо и семги. Добавьте половинки помидоров черри.Поливка заправкой:Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте все ингредиенты.Подача:Украсьте салат сверху несколькими каплями оливкового масла и посыпьте свежемолотым перцем. Подавать сразу же.Этот салат получается легким, свежим и очень ароматным благодаря сочетанию нежных вкусов семги и авокадо с пикантностью рукколы. Приятного аппетита!