Рифат Сабитов принял участие в работе выездного заседания Комитета ГД РФ по информполитике и...

Рифат Сабитов принял участие в работе выездного заседания Комитета ГД РФ по информполитике и связиВыездное заседание Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике и связи под председательством Александра Хинштейна состоялось сегодня на журфаке МГУ, в легендарном здании факультета журналистики Московского государственного университета на Моховой.С идеей проведения такого мероприятия ранее выступила декан журфака МГУ Елена Вартанова.Дискуссия велась о качестве подготовки журналистов. О кадровой работе откровенно говорили представители отрасли — ВГТРК, медиагруппы «Россия сегодня», НТВ, издания «Московский комсомолец», АНО «Диалог». Медиаменеджеры озвучили свои запросы к журфакам всей страны.В своем выступлении заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов отметил необходимость соответствия профессионального образования запросам отрасли, подготовки кадров, востребованных современными медиа.«ВГТРК сегодня в целом ряде регионов непосредственно работает с профильным вузами и кафедрами, обеспечивая, с одной стороны, интеграцию представителей профессии в качестве экспертов в процесс образования, а с другой, формулируя потребность в определенных специалистах и обеспечивая их будущее трудоустройство. Отдельное внимание мы уделяем конвергенции будущих журналистов с тем, чтобы сделать их универсалами, годными для различных СМИ: телевидения, радио, интернет-площадок», — отметил Рифат Сабитов.В рамках мероприятия деканы факультетов журналистики из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Челябинска и Воронежа обсудили с Министерством науки и высшего образования новые стандарты подготовки студентов.Представители Минцифры затронули тему новейших цифровых технологий в работе СМИ. В частности, реализации возможностей ИИ и нейросетей, которые уже широко используют многие редакции.Фото: ГТРК «Ставрополье»