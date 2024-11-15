С владельцами силомеров во Владимире проведут беседы о тишине
Депутаты областного Заксобрания...
С владельцами силомеров во Владимире проведут беседы о тишине
Депутаты областного Заксобрания озаботились комфортом граждан, которым уличные тренажеры мешают спокойно спать.
По словам зампредседателя ЗС Романа Кавинова, вендинговые аттракционы с элементами спортивных тренажеров измеряют не столько силу удара, сколько запас терпения жителей, живущих по соседству. И выступают источником вреда.
"Вести" еще летом рассказывали, к каким травмам приводят непрофессиональные удары по груше. Больше неудобств гражданам доставляет только шум от силомеров.
Законодатели уверены, что аппараты необходимо отключать в ночное время. Об этом они и планируют поговорить с предпринимателями.