С владельцами силомеров во Владимире проведут беседы о тишине Депутаты областного Заксобрания...

С владельцами силомеров во Владимире проведут беседы о тишинеДепутаты областного Заксобрания озаботились комфортом граждан, которым уличные тренажеры мешают спокойно спать.По словам зампредседателя ЗС Романа Кавинова, вендинговые аттракционы с элементами спортивных тренажеров измеряют не столько силу удара, сколько запас терпения жителей, живущих по соседству. И выступают источником вреда."Вести" еще летом рассказывали, к каким травмам приводят непрофессиональные удары по груше. Больше неудобств гражданам доставляет только шум от силомеров.Законодатели уверены, что аппараты необходимо отключать в ночное время. Об этом они и планируют поговорить с предпринимателями.