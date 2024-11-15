Сотрудники Управления МЧС по Владимирской области в очередной раз стали донорами крови Спасатели -...

Сотрудники Управления МЧС по Владимирской области в очередной раз стали донорами кровиСпасатели - постоянные участники всех донорских акций на областной станции переливания крови. Напомним, одна сдача крови - 450 миллилитров - может спасти 3 жизни. А цену жизни, как никто, знают сотрудники МЧС, которые ежедневно рискуют собой, спасая других. Спасатели - идеальные доноры с отменным здоровьем, которое регулярно проверяется. Отметим, в России ежегодно в переливании крови нуждаются почти полтора миллиона человек.Валерий Юдин - сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области:- Сотрудники главного управления МЧС России по Владимирской области регулярно принимают участие в сдаче крови. Стать донором крови - значит, помочь людям, которые нуждаются в этом. Это не только благородно, но и ответственно. Донорство не требует особых усилий, но может изменить жизнь человека к лучшему.