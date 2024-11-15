Такие звуки жители дома на Благонравова слышат уже целый месяц. Замена лифтов, которая должна была улучшить жизнь, наоборот, привела к настоящему длительному марафону по лестнице до 9 этажа.

Такие звуки жители дома на Благонравова слышат уже целый месяц. Замена лифтов, которая должна была улучшить жизнь, наоборот, привела к настоящему длительному марафону по лестнице до 9 этажа. В многоквартирном доме 6 подъездов. Одновременно в каждом из них начался ремонт подъемников. Спустя 2 месяца лифты так и не поехали. Евгения Кирдакова, жительница дома №5 Я,