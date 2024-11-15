Бывшего заместителя начальника одного из отделов УФНС России по Владимирской области признали виновной в разглашении налоговой тайны. Женщина предоставляла своему знакомому интересующие

Бывшего заместителя начальника одного из отделов УФНС России по Владимирской области признали виновной в разглашении налоговой тайны. Женщина предоставляла своему знакомому интересующие его данные, а конкретно – сведения о налоговых проверках и мероприятиях. Как сообщили в прокуратуре области, к осужденной обратился ее приятель и попросил регулярно предоставлять ему тайные налоговые сведения о юридическом лице, которому