Контракт был заключен на сумму более 130 миллионов рублей.

В Александрове Владимирской области после прокурорской проверки руководитель подрядной организации, не выполнивший в срок условия контракта на капитальный ремонт моста, оштрафован на более чем 800 тысяч рублей. Прокуратура Владимирской области выяснила, что между МКУ «УЖКХ Александровского района» и ООО «Профремстрой» был заключен контракт на сумму более 130 миллионов рублей.Как рассказали в пресс-службе ведомства, работы должны были быть выполнены до 1 декабря 2023 года. Однако выполненные работы были окончательно приняты лишь в начале марта 2023 года. После выявления нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении, что и стало причиной назначения штрафа. Специалисты отметили, что после вмешательства прокуратуры подрядчик все же исполнил условия контракта.Напомним, ранее мы писали, что