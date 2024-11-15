В Собинском районе владельцев авто проверили сотрудники ГАИ совместно с судебными...

В Собинском районе владельцев авто проверили сотрудники ГАИ совместно с судебными приставамиГосавтоинспекция Владимирской области совместно с судебными приставами провела плановый рейд в Собинском районе. В центре внимания - водители-штрафники и должники. С подробностями - Фёдор Лалакин.Собинский район. Федеральная трасса М-7. Плотный поток автомобилей. В центре внимания - водители- должники. Те, кто игнорирует оплату штрафов за нарушений правил.Владельцев авто проверяют сотрудники ГАИ совместно с судебными приставами. В этом помогает специальная база. В ней - и штрафы, и неоплаченные счета. Если они обнаружатся, к автомобилисту могут применить санкции. Вплоть до ареста автомобиля. Всё зависит от суммы долга.Александр - опытный водитель. Говорит: старается ездить аккуратно, без нарушений. По его словам, последний штраф получил 4 месяца назад. Оплатил сразу же через специальное приложение.Александр:- Ну, бывает так, нечасто, конечно, но бывает. Я лучше оплачу с 10-процентной скидкой. Спокойно едешь, без проблем. Это приложение мне показывает, я сразу оплачиваю через него.В этот раз полицейским удалось задержать крупного неплательщика. По предварительным данным, он "накопил" 24 неоплаченных штрафа. И все - за превышение скорости. Также выяснилось, что у нарушителя нет страховки. Составлен административный материал. У остальных остановленных водителей задолженностей не оказалось.Такие рейды - часть постоянной работы инспектора, подчеркивает Павел Крайнов, начальник отделения Госавтоинспекции по Собинскому районуПавел Крайнов - начальник отделения Госавтоинспекции УМВД России по Собинскому району:- С судебными приставами проводим рейдовые мероприятия по неоплате административных штрафов. Привлекаем водителей по статье 20-25, где предусмотрен у нас либо штраф, либо арест до 15 суток. Ну, за 10 месяцев в районе человек 50-60.В ГАИ напоминают: все штрафы за нарушение правил дорожного движения важно и нужно оплачивать вовремя, чтобы потом не пришлось платить вдвойне.Кстати, самый частый штраф на М-7- за нарушение скоростного режима. Любителей "гонок" по-прежнему много. Такие проверки - часть профилактики. И напоминание: на дороге Вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь других.Фёдор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".