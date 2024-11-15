В Законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту бюджета Владимирской области на...

В Законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту бюджета Владимирской области на следующий годЕго доходная часть - 100 миллиардов рублей, расходы - 115 миллиардов. К концу трехлетнего периода рост доходов должен составить 6 миллиардовВячеслав Кузин, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Экономика Владимирской области в сложный период устойчиво развивается. Суммарно, с 2024 по 2026 годы РВП вырастет на 15,2 процента. Темпы роста прибыльных предприятий, составят в 2025 году 104 процента к уровню текущего года, а фонд заработной платы увеличится на 11,6 процента. Такие прогнозы позволяют нам сформировать устойчивый бюджет.Бюджет, как и прежде, социально-ориентированный. 62% расходов направлено на финансирование социальной сферы. Участники публичных слушаний рекомендовали принять документ в первом чтении и продолжить работу: заняться вопросом увеличения средств на значимые инициативные проекты, предусмотреть выделение дополнительных средств на программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, увеличить бюджетные ассигнования на организацию детского отдыха, усилить контроль за обеспечением льготников лекарствами.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Очень хорошо, что у нас всегда присутствует общественность, жители области, общественные организации. От них мы услышали ряд предложений, над которыми поработаем обязательно. В профильных комитетах. Возможно, что-то не войдет в сегодняшний бюджет, но нам это будет обязательно важно, чтобы проработать в случае изменения бюджета.