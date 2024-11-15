Жителей региона, которые еще не отдали свой голос за культурную столицу, просят поддержать город Владимир. На данный момент он лидирует в списке, но, как говорится, все может поменяться в

Жителей региона, которые еще не отдали свой голос за культурную столицу, просят поддержать город Владимир. На данный момент он лидирует в списке, но, как говорится, все может поменяться в последний момент. Выбирать культурную столицу-2026 россияне будут до 1 декабря, поэтому сейчас нужно сделать, можно сказать, финальный рывок. Конкуренция высокая: Омск, Владивосток, Екатеринбург и Тула идут