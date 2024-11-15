Движение Первых открывает приём заявок на Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», сообщили в правительстве области. Выступить можно как в роли мечтателя, так и доброго волшебника. Новогодние

Движение Первых открывает приём заявок на Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», сообщили в правительстве области. Выступить можно как в роли мечтателя, так и доброго волшебника. Новогодние желания могут оставлять дети от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Регистрация уже открылась на сайте елкажеланий.рф. Оставить заявку можно до 20 декабря. А вот осуществить чью-то мечту