Владимирская область будет наращивать партнёрские связи с республикой Вьетнам Это итог рабочей...

Владимирская область будет наращивать партнёрские связи с республикой ВьетнамЭто итог рабочей встречи губернатора Александра Авдеева с вьетнамской делегацией. Её возглавил чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в Российской Федерации - Данг Минь Кхой.Губернатор Александр Авдеев подчеркнул: Вьетнам - пример мудрой внешней политики. Страна, которая выбирает путь дружбы и международного сотрудничества. Связи между Вьетнамом и Россией крепнут. Сегодня центр экономического роста сосредоточен именно в Юго-Восточной Азии.У сотрудничества нашей области и Вьетнама - большой потенциал. По словам посла Вьетнама, руководство страны поддерживает сильную Россию, которая развивается на мировой арене. Перспективны сотрудничество в сфере безопасности, экономики, сельского хозяйства, кадров, культуры.Александр Авдеев - губернатор Владимирской области:- У нас более трех тысяч предприятий, которые заняты в промышленности. И мы уверены, что предприятия Вьетнама могут найти партнера среди предприятий, работающих на территории Владимирской области.Данг Минь Кхой - Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации:- Первое впечатление от посещения Владимирской области - она очень красивая, я считаю, что это моя большая ошибка, что за время работы в Российской Федерации, я посетил ее только сейчас. Город Владимир - очень красивый город, старинный.Сегодня по объему внешнеторгового оборота Вьетнам занимает уверенное 17 место в сотне стран-партнёров Владимирской области. Регион импортирует кофе, замороженную рыбу, велосипеды, самокаты. Экспортирует машиностроительное оборудование, электротехнику, химическую продукцию.О преференциях для работы инвесторов в нашем регионе рассказал первый заместитель губернатора Александр Ремига. Сейчас в области 20 предприятий, учредители которых - граждане Вьетнама. Отдельное направление - расширение обмена турпотоками. Этому содействует и возобновление прямых авиаперелётов между странами.