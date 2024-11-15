Губернатор назначил проверку, чтобы выяснить причины увеличения затрат.

Владимирская область столкнулась с резким увеличением стоимости строительства приюта для 300 животных, которое теперь оценивается в 260 млн рублей вместо изначально запланированных 60 миллионов. Об этом стало известно на публичных слушаниях.Власти региона считают это скачок цен необоснованным и не выделили средства на проект до проведения экспертизы. Губернатор назначил проверку, чтобы выяснить причины увеличения затрат. Министр финансов Вячеслав Кузин отметил, что это не означает отказ от строительства, а необходимость разобраться в ситуации.Напомним, ранее мы писали, что