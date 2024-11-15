Осмотр деревьев ведут как специалисты, так и представители общественности.

Глава Владимира Дмитрий Наумов поручил провести вырубку больных деревьев в сквере «Липки», при этом возможно сохранить и вылечить остальные насаждения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Осмотр деревьев ведут как специалисты, так и представители общественности. Главный садовник города Ирина Кузьменко отметила, что спиленные деревья будут компенсированы новыми высадками. Аналогичный осмотр уже состоялся в Центральном городском парке и парке «Добросельский».Напомним, ранее мы писали, что