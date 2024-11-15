Во Владимире прошла очередная отправка добровольцев-контрактников в учебные подразделения...

Во Владимире прошла очередная отправка добровольцев-контрактников в учебные подразделения МинобороныНа защиту Отечества. Церемония состоялась в Доме культуры молодежи.С защитниками встретились представители мэрии, военного комиссариата области, Общественной палаты региона, ветераны. Проводить бойцов пришли их родные и близкие.С напутственными словами и пожеланиями - вернуться домой с Победой - выступил подполковник Игорь Канивец.Все больше жителей области принимают решение присоединиться к СВОим. Напомним, во Владимире набор на военную службу по контракту ведется по двум адресам — Стрелецкая, 55 а и 1-я Пионерская,92.