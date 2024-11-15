Во Владимире в бассейне Городского центра здоровья прошли занятия по профилактике происшествий на...

Во Владимире в бассейне "Городского центра здоровья" прошли занятия по профилактике происшествий на льду"Тонким льдом" затянуло бассейн "Городского центра здоровья" во Владимире. В ожидании ледостава МЧС региона проводит профилактическую акцию по предупреждению происшествий на реках и озерах. И пока они еще не замерзли, занятия с детьми и подростками проводят в акваториях искусственных водоемов.Посетителям бассейна - учащимся 21-й школы областного центра и студентам политехнического колледжа - рассказали, что делать, если человек провалился под лед, наглядно показали технику спасения утопающего, какие средства - специальные и подручные - для этого применяются, и как самому выбраться из ледяной полыньи.Безопасным для одного человека считается лед, толщиной не меньше десяти сантиметров, для группы людей - не меньше пятнадцати. И, в любом случае, выходить на него без необходимости лишний раз не стоит.Вера Щербинина, главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:- Оказывать помощь самостоятельно ни в коем случае нельзя, нужно обязательно позвать взрослых или обратиться по телефону службы спасения - 112.