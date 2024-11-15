Во Владимирской области началась подготовка к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой...

Во Владимирской области началась подготовка к празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войнеНакануне во Владимире прошло заседание рабочей группы. Один из вопросов - благоустройство и реставрация воинских мемориалов.В областной столице продолжают обновлять мемориальный комплекс на Князь-Владимирском кладбище. Этим занимаются работники "Центра управления городскими дорогами". Работы начались еще в конце августа. К этому дню полностью завершена очистка медных барельефов над Огнем памяти. Сейчас их полируют.Чистку проводят впервые с момента открытия в 1975 году. Металл обработают защитным составом. Со временем барельефы покроются патиной и обретут благородный оттенок "старой меди", - сообщают в ЦУГД.Еще нужно отпескоструить конструкции входной группы, восстановить надписи на солдатских могилах и кое-где сами плиты.