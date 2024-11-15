Во Владимирской области синоптики прогнозируют новое потепление Синоптическую ситуацию в 33-м...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют новое потеплениеСиноптическую ситуацию в 33-м регионе будет формировать периферия далёкого североатлантического циклона с центром над акваторией Баренцева моря. Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдёт снег, местами мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.По прогнозам синоптиков, завтра (16 ноября 2024 года) погода во Владимире и области будет пасмурная, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем до -1°C. Ночью столбик термометра поднимется до +3°C.Ветер юго-западный, с порывами до 9 м/с.Атмосферное давление ниже нормы - 743 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 16 ноябряЕсли на липе не осталось листьев, зима будет лютой. А если вечером ударил мороз, напротив, ждали относительно теплый сезон.Фото сгенерировано нейросетью kandinsky