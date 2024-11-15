Во Втором фестивале военно-патриотической песни во Владимире приняли участие более 300...

Во Втором фестивале военно-патриотической песни во Владимире приняли участие более 300 юнармейцевВо Владимире прошёл Второй фестиваль военно-патриотической песни. В нем приняли участие более 300 юнармейцев областного центра. Фестиваль проводится штабом "Юнармии" при поддержке управления образования и молодежной политики администрации Владимира. Репортаж Веры Куликовой.Фестиваль начался с парада и торжественного приема в Юнармию. В ряды юнармейцев принимают те, кто рисковал своей жизнью за Отечество: ветераны Вооруженных сил и специальной военной операции. Ряды Юнармии сегодня пополнили около сотни школьников и студентов областного центра. В том числе - и группа медсестёр 1 курса Владимирского медицинского колледжа.Виктория Медведева, юнармеец , участница фестиваля:- Заниматься благотворительностью, помогать людям. Это связано с медициной, поэтому я и поступила сюда. Я хочу быть патриотом своей страны, помогать своей стране развиваться дальше.Захару Чернятьеву - 11. Учится в кадетском классе 21-й школы города Владимира. В фестивале патриотической песни участвует вместе с одноклассниками. Захар мечтает стать военным.Захар Чернятьев, юнармеец, участник фестиваля:- Потому что она требует очень много усилий и мужества. Мы подготовили песню о кадетах.Организатор фестиваля патриотической песни - владимирский штаб Юнармии. Второй год подряд он проходит при поддержке администрации города Владимира и собирает юнармейцев областной столицы. По словам Юрия Балабая, фестиваль - весомый вклад в патриотическое воспитание.Юрий Балабай, начальник юнармейского штаба г. Владимира:- Песни у нас сегодня военно-патриотические. Не только песни, но еще и художественная композиция. Кроме песен ещё выступает весь отряд. Кто со знаменем выступает, кто с оружием выступает, кто-то с другими какими-то элементами, но это очень интересно. Готовились долго, в течение полугода, поэтому для них это очень важно, и надеемся, что сегодня они раскроются и художественно, и духовно.Площадка фестиваля - Дворец детского и юношеского творчества. Здесь находится Дом "Юнармии" города Владимира.Дмитрий Ковригин, директор Дворца детского и юношеского творчества г. Владимира:- Слет юнармейцев и прием в юнармейские ряды ребят - это стало уже традиционное у нас мероприятие. Мы проводим это регулярно. А фестиваль второй год уже у нас на базе Дворца будет проходить - фестиваль военно-патриотической песни, и я хочу сказать, что в этом году организаторы даже сделали, уже взяли в жесткие рамки. Теперь у нас участвуют ребята - только юнармейцы.Со сцены звучали патриотические песни разных поколений. Все они наполнены любовью к Родине. А выступление юнармейцев владимирской восьмой школы Владимира зал слушал стоя. Свою композицию они посвятили погибшим на полях сражений.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".