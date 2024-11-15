Запрещенные связи: отправка наркотиков возлюбленному в исправительную колонию привела к новому...

Запрещенные связи: отправка наркотиков возлюбленному в исправительную колонию привела к новому срокуОктябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении ранее судимого 29-летнего жителя города Москвы.В июле 2024 года у москвича, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимире за преступление, связанное с наркотиками, возникла идея приобрести наркотическое вещество для личного потребления.В ходе телефонного разговора с его сожительницей, он попросил её о помощи в приобретении и обсудил способы их сокрытия.Находясь в Москве, женщина незаконно приобрела производное N-метилэфедрона, тщательно замаскировав свертки с наркотиком под арахис в кунжутной оболочке. Она упаковывала их вместе с продуктами питания и предметами личной гигиены, чтобы сделать отправление максимально незаметным.После чего женщина отправила посылку по адресу, где находился её партнер, рассчитывая, что его переправка пройдет беспрепятственно.Однако в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий преступные действия мужчины пресечены, наркотическое средство изъято из незаконного оборота, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Вину осужденный признал. Мужчине назначено 4 года лишения свободы, а по совокупности приговоров окончательно в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky