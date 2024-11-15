Житель Юрьев-Польского, нанесший своей жене 27 ножевых ранений, получил срок в колонии строго...

Житель Юрьев-Польского, нанесший своей жене 27 ножевых ранений, получил срок в колонии строго режимаЮрьев-Польским районным судом вынесен приговор в отношении 34-летнего местного жителя.Мужчина и его супруга находились в гостях у общей знакомой, где все вместе распивали алкоголь.В ходе распития осуждённый заподозрил свою супругу в измене и решился проверить её переписку в мессенджере. Женщина, заметив это, потребовала вернуть ей телефон, что стало причиной серьёзного конфликта между ними. Накалённая обстановка привела к тому, что мужчина взял нож и нанес жертве не менее 27 ударов.Несмотря на его намерение убить жену, довести задуманное до конца ему не удалось. Клинок ножа сломался, застряв в теле потерпевшей, а также своевременное прибытие медицинской помощи предотвратило смертельный исход. Осознав, что не справился с задуманным, злоумышленник впал в панику и решил положить конец своей жизни.Чтобы осуществить свой план, он поднялся на крышу одного из четырёхэтажных производственных зданий. Однако, прежде чем совершить прыжок, мужчина позвонил родственникам, чтобы выразить им свои прощальные слова. К его удивлению, они смогли убедить его отступить от рокового решения и вернуться, предложив помощь и поддержку.В итоге виновному назначено 6 лет колонии строго режима, пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Приговор в законную в силу не вступил.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky