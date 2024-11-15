Жительница Мурома неудачно выразила свои чувства на капоте автомобиля возлюбленного В Муроме...

Жительница Мурома неудачно "выразила свои чувства" на капоте автомобиля возлюбленногоВ Муроме полицейские установили причастность местной жительницы к повреждению чужого автомобиля. На днях сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 28-летнюю женщину, у которой ранее были проблемы с законом.Следствие выяснило, что у женщины были личные неприязненные отношения с жителем города Мурома. С помощью ключа от квартиры она нацарапала на капоте автомобиля оскорбительное слово и поцарапала заднюю часть иномарки, которая была припаркована во дворе жилого дома.Владелец автомобиля, оценив ущерб в 17 000 рублей, решил обратиться в полицию.В настоящее время в отношении задержанной возбужденно уголовное дело по статье 167 УК РФ, которая касается умышленного повреждения чужого имущества, пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пока продолжаются следственные действия.Фото: УМВД по Владимирской области