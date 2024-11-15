Жительница Мурома неудачно выразила свои чувства на капоте автомобиля возлюбленного
В Муроме...
Жительница Мурома неудачно "выразила свои чувства" на капоте автомобиля возлюбленного
В Муроме полицейские установили причастность местной жительницы к повреждению чужого автомобиля. На днях сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 28-летнюю женщину, у которой ранее были проблемы с законом.
Следствие выяснило, что у женщины были личные неприязненные отношения с жителем города Мурома. С помощью ключа от квартиры она нацарапала на капоте автомобиля оскорбительное слово и поцарапала заднюю часть иномарки, которая была припаркована во дворе жилого дома.
Владелец автомобиля, оценив ущерб в 17 000 рублей, решил обратиться в полицию.
В настоящее время в отношении задержанной возбужденно уголовное дело по статье 167 УК РФ, которая касается умышленного повреждения чужого имущества, пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пока продолжаются следственные действия.
Фото: УМВД по Владимирской области