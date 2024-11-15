Зимний волшебник приглашает владимирцев на свой День рождения 17 ноября в 12:00 в Центральном...

Зимний волшебник приглашает владимирцев на свой День рождения17 ноября в 12:00 в Центральном парке города Владимира главный зимний волшебник отмечает свой День рождения.В этом году для Дедушки Мороза сказочные персонажи приготовили замечательную развлекательную программу под названием «Именинник – Дед Мороз», где мудрая Матушка Зима и коварный Дед Злодей не оставят никого равнодушным.Гостям предстоит справиться с множеством увлекательных испытаний, продемонстрировав взаимовыручку и образец истинной дружбы, чтобы праздник запомнился всем.Кроме того, специально к этому важному событию юные жители Владимира и их семьи создали яркие поделки и приняли участие в конкурсе творческих работ «В гостях у сказки 2024».В 14:30 победителей конкурса ожидают подарки и ценные призы от самого Деда Мороза.С 11:00 до 19:00 в арт-пространстве «Мастерская сказок» будет открыта бесплатная выставка детских работ.Будут представлены творческие работы, чтобы увидеть волшебство и красоту сказочного мира.Не упустите возможность поздравить Деда Мороза с его Днем рождения всей семьей!Фото: администрация города Владимира