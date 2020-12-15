Жить невозможно, а дома так и не расселяют. Жильцы дореволюционных казарм в Гусь-Хрустальном взывают о помощи!

Жить невозможно, а дома так и не расселяют. Жильцы дореволюционных казарм в Гусь-Хрустальном взывают о помощи!- Хотели отремонтировать пришел каменщик , сказал ни за какие деньги не буду делать!Убитые печкив каждой изкомнат. Разваливаются на глазах. В казармах печное отопление. Здания построены в 19 веке для рабочих. Еще при Мальцовых - владельцах стекольногозавода.У семидесятидевятилетней Нины Моревой сдочерью Светланойдве комнаты в казарме наЛуначарского, 2.Нина Морева, жительница дома 2 по ул. Луначарского г. Гусь-Хрустальный:- В моей комнате печкав Светиной комнате печка. Они совместные. А там все дымоход весьзасорился, ничего не делают! У нас говорят ни печников, ничего нет. Я затоплю у не дым! Она затопит у меня дым!Ни водопровода, ни канализации. Удобства на улице. На восемьказарм один туалет. Был. Сейчас нечистотывыливаются простона улицу. Запах такой, что невозможно находиться рядом.Нина Морева, жительница дома 2 по ул. Луначарского г. Гусь-Хрустальный:Какие удобства? Никакие! Один баллонный газ у нас и свет! У нас нет никаких удобств. А канализация? А канализация? Ни воды, ничего нет!А канализация, у нас домашние. А туалет? У нас эти горшочки. Специально купили.Оголенная проводка, потолок постоянно осыпается. В подъезд страшно заходить. Стена разрушается на глазах. Боюсь за детей рассказываетТатьяна Птицына - жительница другой казармы по улице Рудницкой, 11.Татьяна Птицына , жительница дома 11 по улице Рудницкой:- Вот так я и живу . Здесь у меня спит маленький ребенок, здесь спит старшая вместе со мной. Печку топим, но хватет если растопить , тодай Бог до четырех утра! То есть потом начинается жуткий холод!Вместе с двумя маленькими дочками Татьяна вынуждена жить на кухне. Воспитанницу детского дома органы опеки после совершеннолетия вселили на жилплощадь матери. По законупроживание с родителями лишенных прав не положено. Но Татьяне и ее брату, тоже детдомовцу , областные власти отказали в получениесобственногожилья.Татьяна Птицына , жительница дома 11 по улице Рудницкой:- Здесь никто не смотрел, потому что дверь не открывали. Ну и ка мне объяснили. С очереди сняли , сказали, что условия хорошие!Хорошие условия- 5 метров на кухне втрущобах. И таких домов в Гусь-Хрустальном 12. Половина из них -непригодны для проживания. А живут в них 95 семей.Аварийный кластер , называет ихактивист народного фронта Руслан Зарипов. Хотя официально этого статуса у большинстваиз этих домов нет.Руслан Зарипов, член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта:Мы предлагаемрасселить, признать все дома аварийными, включить их в программу.Да, нужно включиться губернатору Владимирской области. Это волевое решение либо тогда до Президента доходить! Но я думаю, у Президента и так хватает проблем!Чтобы дома отремонтировать капитально , нужны колоссальные средства.Для любого градоначальника такиепамятники истории - головная боль.Минстрой России разработалоалгоритм действий по ремонтуобъектов культурного наследия.В первую очередь , людей надо включить вобластную программу по расселению из ветхого жилья.В Гусь-Хрустальном в этой очереди - ужебольше двух тысяч граждан.Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустального:- У нас на следующий год304 миллиона рублей выделено на расселение по программе. Всего до 2025 годау нас где-то1 миллиард100 миллионов направляется именно на Программупереселения. Средства в основной массе - федеральный бюджет, областной, местный, поэтому наша задача расселить всех. И если в свое время было сделано неправильно и этот дом был признан не целиком, а по отдельным квартирам .Мы будем его сейчас.Ошибки чиновники в документах исправят. Но только в очереди жители казарм окажутся последними. А программа Минстроя действует до 2025 года. Что будет, если ее не продлят? Нина Федоровна до сих пор мечтает о получении хотя бы " хрущевки", чтобы в 80 не носить воду из колонки на улице и не топить печь.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.