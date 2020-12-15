Жить невозможно, а дома так и не расселяют. Жильцы дореволюционных казарм в Гусь-Хрустальном взывают о помощи!
Жить невозможно, а дома так и не расселяют. Жильцы дореволюционных казарм в Гусь-Хрустальном взывают о помощи!
- Хотели отремонтировать пришел каменщик , сказал ни за какие деньги не буду делать!
Убитые печки
в каждой из
комнат. Разваливаются на глазах. В казармах печное отопление. Здания построены в 19 веке для рабочих. Еще при Мальцовых - владельцах стекольного
завода.
У семидесятидевятилетней Нины Моревой с
дочерью Светланой
две комнаты в казарме на
Луначарского, 2.
Нина Морева, жительница дома 2 по ул. Луначарского г. Гусь-Хрустальный:
- В моей комнате печка
и
в Светиной комнате печка. Они совместные. А там все дымоход весь
засорился, ничего не делают! У нас говорят ни печников, ничего нет. Я затоплю у не дым! Она затопит у меня дым!
Ни водопровода, ни канализации. Удобства на улице. На восемь
казарм один туалет. Был. Сейчас нечистоты
выливаются просто
на улицу. Запах такой, что невозможно находиться рядом.
Нина Морева, жительница дома 2 по ул. Луначарского г. Гусь-Хрустальный:
-
Какие удобства? Никакие! Один баллонный газ у нас и свет! У нас нет никаких удобств. А канализация? А канализация? Ни воды, ничего нет!А канализация, у нас домашние. А туалет? У нас эти горшочки. Специально купили.
Оголенная проводка, потолок постоянно осыпается. В подъезд страшно заходить. Стена разрушается на глазах. Боюсь за детей рассказывает
Татьяна Птицына - жительница другой казармы по улице Рудницкой, 11.
Татьяна Птицына , жительница дома 11 по улице Рудницкой:
- Вот так я и живу . Здесь у меня спит маленький ребенок, здесь спит старшая вместе со мной. Печку топим, но хватет если растопить , то
дай Бог до четырех утра! То есть потом начинается жуткий холод!
Вместе с двумя маленькими дочками Татьяна вынуждена жить на кухне. Воспитанницу детского дома органы опеки после совершеннолетия вселили на жилплощадь матери. По закону
проживание с родителями лишенных прав не положено. Но Татьяне и ее брату, тоже детдомовцу , областные власти отказали в получение
собственного
жилья.
Татьяна Птицына , жительница дома 11 по улице Рудницкой:
- Здесь никто не смотрел, потому что дверь не открывали. Ну и ка мне объяснили. С очереди сняли , сказали, что условия хорошие!
Хорошие условия- 5 метров на кухне в
трущобах. И таких домов в Гусь-Хрустальном 12. Половина из них -
непригодны для проживания. А живут в них 95 семей.
Аварийный кластер , называет их
активист народного фронта Руслан Зарипов. Хотя официально этого статуса у большинства
из этих домов нет.
Руслан Зарипов, член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта:
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Мы предлагаем
расселить, признать все дома аварийными, включить их в программу.
Да, нужно включиться губернатору Владимирской области. Это волевое решение либо тогда до Президента доходить! Но я думаю, у Президента и так хватает проблем!
Чтобы дома отремонтировать капитально , нужны колоссальные средства.
Для любого градоначальника такие
памятники истории - головная боль.
Минстрой России разработало
алгоритм действий по ремонту
объектов культурного наследия.
В первую очередь , людей надо включить в
областную программу по расселению из ветхого жилья.
В Гусь-Хрустальном в этой очереди - уже
больше двух тысяч граждан.
Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустального:
- У нас на следующий год
304 миллиона рублей выделено на расселение по программе. Всего до 2025 года
у нас где-то
1 миллиард
100 миллионов направляется именно на Программу
переселения. Средства в основной массе - федеральный бюджет, областной, местный, поэтому наша задача расселить всех. И если в свое время было сделано неправильно и этот дом был признан не целиком, а по отдельным квартирам .Мы будем его сейчас.
Ошибки чиновники в документах исправят. Но только в очереди жители казарм окажутся последними. А программа Минстроя действует до 2025 года. Что будет, если ее не продлят? Нина Федоровна до сих пор мечтает о получении хотя бы " хрущевки", чтобы в 80 не носить воду из колонки на улице и не топить печь.
Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.