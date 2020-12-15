Дороги посыпаются песко-соляной смесью. Бригады рабочих ЦУГДа расчищают остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы, подходы к объектам соцсферы.

Как ранее «33Live.Ru» в областной центр пришли снегопады. Коммунальщики вышли на уборку города он снега. На улицах работает 54 единицы техники и 82 рабочих.В пресс-службе горадминистрации рассказали, что дороги посыпаются песко-соляной смесью. Бригады рабочих ЦУГДа расчищают остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы, подходы к объектам соцсферы.«Каждый сотрудник убирает за смену около 500 квадратных метров. Общий объём работ по ручной снегоуборке составляет более 115 000 «квадратов», - пояснил заместитель директора «Центра управления городскими дорогами» Николай Дятлов.Техника предприятия чистит городские магистрали и тротуары.По вопросам уборки областного центра можно обращаться по телефонам: 47-90-94 или на круглосуточный номер: 8-960-721-49-49.За расчистку придомовых территорий отвечают «управляшки». За территории возле офисов и ТЦ – арендаторы и владельцы.