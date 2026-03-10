Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Авдеев. Четвертый наш земляк вернулся к родным в этом месяце – Руслан из Юрьева-Польского. Руслана из Юрьева-Польского отец

Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Авдеев. Четвертый наш земляк вернулся к родным в этом месяце – Руслан из Юрьева-Польского. Руслана из Юрьева-Польского отец разыскивал через фонд «Защитники Отечества». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила добрые новости: освобождён в ходе обмена наших военнослужащих на пленных украинских боевиков. В минувшие выходные