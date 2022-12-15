В Петушинском районе 14 декабря зафиксировано столкновение семи автомобилей.

Во Владимирской области за сутки в 80 ДТП пострадали 10 человек. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального УМВД.Днём 14 декабря на 82 км трассы «Владимир-Арзамас-Муром» «Хонда», под управлением 40-летней женщины, выехала на встречку и врезалась в «Лэнд Ровер». В результате аварии госпитализированы хозяйка «японца», её пассажирка и находившаяся во внедорожнике женщина 1954 года рождения.В Петушинском районе 14 декабря зафиксировано столкновение семи автомобилей. Водитель фуры протаранил «Хонду» и «Ладу». Далее, словно кегли, машины задели ещё четыре авто.Инспекторы ГИБДД проводят проверки. Выясняются все обстоятельства происшествий.