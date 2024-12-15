Скандальное видео было опубликовано 11 декабря.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по факту неправомерных действий мужчины по отношению к ребенку во Владимире, сообщает Telegram-канал «Информационный Центр СК России».Скандальное видео в сети Интернет . На кадрах запечатлен дрифтующий черный легковой автомобиль с ребенком на багажнике. Видео было сделано на стоянке у ТЦ «Глобус» после снегопада.По данным СКР, водитель автомобиля неоднократно нарушал правила дорожного движения и устраивал ДТП.«По факту нарушения прав ребенка СУ СКР по Владимирской области проводит проверка», — говорится в сообщении информационного центра.