В аптеке оно было, но в другом филиале.

Прокуратура Петушинского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушениях законодательства о здравоохранении и льготном лекарственном обеспечении, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.Как было установлено, пожилая женщина страдает инсулиннезависимым сахарным диабетом. Она имеет право на получение лекарств на льготных основаниях.Участковый врач-терапевт назначил пациентке лечение рядом лекарственных препаратов. Ей был выдан соответствующий рецепт.Но в аптеке женщине лекарство не выдали, потому что его там не было. Прокурорская проверка показала, что должностные лица Петушинской районной больницы не приняли меры к перераспределению препаратов из другого филиала аптечной сети.Прокурор по факту выявленных нарушений внес представление и.о. главного врача районной больницы. Оно было рассмотрено и признано обоснованным. Пациентка, в итоге, получила необходимый медикамент в количестве, необходимом для лечения.Мало того, чтобы возместить расходы за лекарство, которое было приобретено в период необеспечения им за личные деньги, а также компенсировать моральный вред, прокурор района направил в суд исковое заявление. В настоящее время оно находится на рассмотрении.