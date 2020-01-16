Мишустин официально стал премьер-минстром. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.Также Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России. Напомним, 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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