На встрече с журналистами сотрудники полиции и МЧС рассказали о готовности сил и средств к обеспечению охраны общественного порядка во время крещенских купаний.

16 января текущего года во Владимире прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам подготовки к крещенским купаниям. Во встрече с журналистами приняли участие заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Владимирской области Виктор Соболев, врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Сергей Селиверстов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области Игорь Богомазов, а также член Общественного совета при УМВД России по Владимирской области клирик Успенского кафедрального собора протоиерей Андрей Голубев.Сотрудники правоохранительных органов проинформировали представителей СМИ о готовности сил и средств полиции к обеспечению охраны общественного порядка во время крещенских купаний.Самые массовые мероприятия в храмах ожидаются на территории Успенского собора в городе Владимире и Спасо-Преображенского монастыря в Муроме.В областном центре к проведению крещенских купаний запланированы четыре объекта: водохранилище Семязино, озеро Глубокое, пруд Заклязьменский и водоём Гусинка.Всего на территории Владимирского региона ожидается участие в мероприятиях порядка 14 тысяч человек. На каждом объекте проведения мероприятий, а также в храмах будут дежурить сотрудники полиции, дорожно-патрульной службы, представители МЧС и спасатели.Для обеспечения общественного порядка на дежурство в Крещенскую ночь заступят около 500 сотрудников полиции и Управления Росгвардии. Контроль за участниками дорожного движения будет осуществляться 150 сотрудниками дорожно-патрульной службы. Отдельно участниками пресс-конференции отмечена необходимость строгого соблюдения гражданами правил дорожного движения, а также недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.